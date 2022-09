Klinsmann: «Derby una partita importante, responsabilità verso i tifosi dell’Inter»

Klinsmann su Inter TV ha parlato del derby di Milano e della sua importanza, soprattutto per i tifosi che a detta sua sentono tantissimo questa partita.

PARTITA IMPORTANTE – Jurgen Klinsmann racconta cos’è per lui il derby di Milano: «È una partita molto particolare. Per uno straniero quando arriva a Milano all’inizio non capisce ancora il valore di questa partita. La gente sente questa partita come nessun’altra. Cominciano a parlare del derby già settimane prima della partita, questa responsabilità che hai verso la tifoseria nerazzurra la senti ogni giorno, ovunque vai. Il derby i tifosi te lo fanno sentire già settimane prima della partita. Il gol al derby è stato speciale perché prima di questa partita stavo vivendo un momento difficile, non segnavo da settimana. Il gol è stato importante sia perché era un derby, sia perché è valso il pareggio dopo il gol di Van Basten. È un momento molto speciale della stagione dove il risultato conta tantissimo».