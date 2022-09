Salcedo al Bari, parla il ds Polito: «Giovane e con esperienza in Serie A!»

Salcedo l’ultimo giorno di mercato ha lasciato l’Inter per trasferirsi al Bari (vedi articolo). Di lui ha parlato il Direttore Sportivo del club, Ciro Polito, attraverso i canali ufficiali del club.

GRANDE ESPERIENZA – Il Bari accoglie con orgoglio l’arrivo del giovane attaccante italiano Eddie Salcedo direttamente dall’Inter: «È arrivato anche un prospetto come Salcedo che, seppur giovane, vanta già 60 gare in Serie A, e che il CT Mancini ha voluto nell’ultimo stage azzurro, un colpo veramente grosso. Alle 15:00 è arrivato il benestare di mister Inzaghi e siamo riusciti a completare il trasferimento. Il ragazzo è molto carico e deciso, non ha esitato ad accettare la nostra offerta anche in virtù dello splendido spettacolo che ha saputo offrire il San Nicola contro il Palermo, uno spettacolo che ha fatto breccia, uno spettacolo di cui ha parlato tutta l’Italia grazie ai nostri tifosi».

Fonte: sscalciobari.it