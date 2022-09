Skriniar-Inter, rinnovo non una formalità. PSG sicuro del colpo a zero – SM

Milan Skriniar è rimasto all’Inter. Adesso, i nerazzurri, dovranno lavorare per il rinnovo del contratto dello slovacco. Il PSG resta alla finestra: secondo SportMediaset i transalpini sono sicuri del colpo a zero

RINNOVO – Milan Skriniar è rimasto all’Inter che adesso inizierà, con lo slovacco, i discorsi per il rinnovo di contratto. Prolungamento che, secondo SportMediaset, non è una formalità. Esiste infatti il rischio che il calciatore vada via a zero, dopo aver rifiutato 70 milioni dal PSG. Skriniar non ha mai spinto per il trasferimento, ma di fronte all’offerta da 10 milioni netti recapitata dal club parigino potrebbe vacillare. Al-Khelaifi, dal canto suo, è sicuro dell arrivo di Skriniar a Parigi a parametro zero. Toccherà a Marotta e Zhang scongiurare questa ipotesi: il club nerazzurro si spingerà fino ai 6 milioni netti, stesso ingaggio percepito da Lautaro Martinez e Brozovic.

Fonte: SportMediaset.it