Juventus, problemi in vista Inter: nuove perquisizioni della Guardia di Finanza

Problemi in casa Juventus in vista della sfida contro l’Inter dopo la sosta. L’inviato di Sky Sport Paolo Aghemo ha confermato le indiscrezioni (lanciate anche dal quotidiano La Stampa) legate a delle perquisizioni nell’ambito di indagini proprio sulla società bianconera.

PERQUISIZIONI – Brutte notizie in casa Juventus, in vista della sfida contro l’Inter. L’inviato Paolo Aghemo ha infatti confermato le indiscrezioni legate a nuove indagini nei confronti della società bianconera: «La Procura di Torino ha ordinato, nell’ambito dell’inchiesta in falso in bilancio, delle perquisizioni in tutta Italia. A confermare le indiscrezioni la stessa Guardia di Finanza. Che oggi ha effettuato oggi delle perquisizioni in studi legali rinomati per ricercare una documentazione relativa a degli accordi tra calciatori e società. Accordi legati a strutture private per percepire i pagamenti nei due anni della pandemia».