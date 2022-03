Bastoni sempre più titolare, dubbi sul compagno di reparto – Sky

Collegatosi negli studi di Sky Sport, Marco Nosotti – inviato a Palermo dove domani si terrà Italia-Macedonia del Nord – ha fatto il punto su Alessandro Bastoni e sul possibile compagno di reparto.

SCELTE IN DIFESA – L’Italia, domani, si giocherà davvero tanto. Nella prima delle sfide da vincere per qualificarsi al Mondiale, uno dei protagonisti sarà Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter, però, è ancora in attesa di sapere chi sarà il suo compagno di reparto. Secondo Marco Nosotti di Sky Sport, queste potrebbero essere le scelte del Commissario Tecnico: «Bastoni insieme a Chiellini, questo è il dubbio al momento. In tutto ciò, anche Gianluca Mancini e Francesco Acerbi si giocano un posto per stare insieme al difensore dell’Inter nella difesa a quattro. Come detto, però, Chiellini sta bene anche se potrebbe essere risparmiato in vista della possibile finale».