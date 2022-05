Juventus, Pellegrini sta meglio: pronto per il Genoa? Inter priorità: un motto

La Juventus si prepara per la sfida con il Genoa, in programma venerdì alle ore 20.45 allo stadio “Luigi Ferraris” e valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A. Secondo le ultime di Cosatti, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, Pellegrini sta meglio ma non si vuole rischiare nulla in vista della finale di Coppa Italia con l’Inter

NO RISCHI – La Juventus venerdì sfiderà il Genoa per la trentaseiesima giornata di Serie A e mercoledì 11 maggio l’Inter in finale di Coppa Italia. Secondo quanto raccolto da Francesco Cosatti, giornalista di Sky Sport, Massimiliano Allegri ha ricevuto segnali positivi da tre bianconeri in particolare ma il motto è uno solo, ovvero non correre alcun rischio: «Pellegrini ieri ha avuto questo contatto con Morata ma sta un po’ meglio e potrebbe essere convocato con il Genoa. Anche Cuadrado e De Sciglio hanno svolto una buona parte di allenamento con il gruppo e potrebbero esserci per il Genoa ma è chiaro che l’obiettivo principale è la finale di Coppa Italia e non si vuole correre nessun rischio».