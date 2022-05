FOTO – Inter, Star Wars Day con due ‘stelle’: «Che la forza sia con voi!»

L’Inter celebra lo Star Wars Day, vale a dire la ricorrenza in cui si celebra la saga di Guerre Stellari. Il club nerazzurro su Twitter manda un messaggio di coraggio ai tifosi interisti con due stelle in particolare

STELLE – L’Inter si unisce al coro di chi oggi, mercoledì 4 maggio, celebra lo Star Wars Day, vale a dire la giornata dedicata alla saga di Guerre Stellari che può vantare tantissimi appassionanti in ogni parte del mondo. Il club nerazzurro su Twitter come immagine manifesto utilizza due ‘stelle’ in particolare, vale a dire Alessandro Bastoni e Ivan Perisic: “Che la Forza sia con voi”, questo il messaggio del club ai suoi tifosi.

E di forza ce ne vorrà tanta in questo infuocato finale di stagione.