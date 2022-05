Inter-Empoli, Inzaghi al lavoro: Barella sta bene! Bastoni, una sensazione

Inter-Empoli è la sfida in programma venerdì a San Siro alle ore 18.45, valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A. I nerazzurri sono scesi in campo anche oggi per la consueta seduta di allenamento. Barella è ormai recuperato mentre per Bastoni bisogna attendere

LAVORO – Inter-Empoli è la sfida che andrà in scena venerdì a San Siro alle ore 18.45, valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi sa di dover assolutamente conquistare i 3 punti per tenere vivo il sogno scudetto con il Milan che scenderà in campo domenica sera a Verona. Il tecnico nerazzurro ha diretto la consueta seduta di allenamento con ulteriori buoni segnali da Nicolò Barella che ormai può considerarsi recuperato e pronto per l’Empoli. Per Alessandro Bastoni, che sta lavorando a parte, bisognerà attendere ancora qualche giorno: la sensazione infatti è che Inzaghi non voglia correre rischi prima della finale di Coppa Italia con la Juventus. Presumibilmente sarà quello l’impegno che rivedrà Bastoni in campo dal 1′.