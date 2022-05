Pedullà sull’agente di Dybala: «Normale che per lui non abbia firmato!»

Dybala sarebbe molto vicino all’Inter secondo le ultime indiscrezioni di mercato (vedi articolo), prontamente smentite dal suo agente (vedi articolo). L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà dà un senso alle parole di Antun considerando la sua mossa più che normale

NORMALE – Paulo Dybala a giugno lascia la Juventus a parametro zero con un’Inter in prima linea nella corsa all’argentino. L’indiscrezione di mercato delle ultime ore, che vuole il calciatore molto vicino ai nerazzurri, è stata prontamente smentita dal suo agente. Alfredo Pedullà getta acqua sul fuoco: «Normale che Dybala sia concentrato sul finale di stagione. Normale che secondo chi lo assiste non abbia firmato con nessuno. Normale tutto».