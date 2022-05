Dybala all’Inter? L’agente Antun: «Ad oggi nego qualsiasi tipo di accordo»

Le voci su un possibile approdo di Dybala all’Inter sono diventate insistenti nelle ultime 24 ore. Il procuratore della Joya, Jorge Antun, ha voluto però precisare la situazione in atto

NO ACCORDI − Dybala all’Inter? E’ questa la notizia più in voga nelle ultime ore. L’attaccante argentino che a fine stagione lascerà la Juventus a parametro zero è seguito dall’Inter. Marotta, grande estimatore della Joya, vorrebbe portarlo a Milano. Tramite un tweet, Fabrizio Romano ha riportato le parole di Antun, agente di Paulo Dybala: «Nego qualsiasi tipo di accordo con qualsiasi club, ad oggi. Non è stato ancora raggiunto alcun accordo con club italiani o stranieri».