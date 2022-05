Juventus, Cuadrado preoccupa Allegri: lui e altri 2 a rischio Genoa e Inter

Si avvicina la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Allegri deve fare i conti la situazione infortuni. A rischio Cuadrado, insieme ad altri due compagni

INFERMERIA − Juventus-Inter sarà la finale di Coppa Italia in programma l’11 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Entrambe le squadre giocheranno venerdì rispettivamente contro Genoa ed Empoli. Se da un lato Simone Inzaghi deve fare i conti con le condizioni fisiche di Alessandro Bastoni (vedi articolo) – Nicolò Barella ormai recuperato – Massimiliano Allegri ha tre importanti dubbi. Oltre a Luca Pellegrini, uscito malconcio dall’allenamento di ieri per un contrasto (vedi articolo), c’è da capire lo stato fisico di altri due giocatori: Cuadrado e De Sciglio. Come riporta il comunicato del club bianconero, i due giocatori oggi hanno lavorato parzialmente in gruppo facendo anche lavoro di recupero in palestra. Tutti e tre rimangono in dubbio sia contro il Genoa che contro l’Inter.