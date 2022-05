VIDEO – Brozovic eletto giocatore del mese, l’omaggio della Lega Serie A

Brozovic è stato eletto da EA Sports giocatore del mese per quanto riguarda aprile (vedi articolo). Ecco il video tributo pubblicato sui canali ufficiali della Lega Serie A.

VIDEO TRIBUTO – Marcelo Brozovic ha appena vinto diversi i fattori che hanno influito in questo premio: importante in fase di costruzione, grande contributo in difesa e anche i gol realizzati. Tutte queste le qualità del centrocampista croato racchiuse tutte nel video omaggio pubblicato nel canale ufficiale della Lega Serie A.

Di seguito il video tributo a Brozovic pubblicato sul canale YouTube della Lega Serie A