Juventus, Pellegrini (e non solo) rischia la finale con l’Inter: le ultime

La Juventus oggi si è riunita in allenamento per preparare la sfida contro il Genoa, ma con occhio di riguardo alla finale di Coppa Italia contro l’Inter. A tal proposito, Luca Pellegrini rischia di saltare proprio la partita con i nerazzurri a causa di un infortunio subito oggi. Ecco chi come lui rischia

LE ULTIME – Anche oggi la Juventus si è riunita alla Continassa in un allenamento aperto al pubblico. Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio proseguono il lavoro a parte ma solo il primo potrà essere a disposizione per la partita dato che l’italiano è squalificato. La notizia di oggi dall’allenamento dei bianconeri riguardo l’infortunio di Luca Pellegrini, brutto scontro con il compagno di squadra Alex Sandro, tant’è che è uscito dal campo zoppicando. Le sue condizioni verranno verifiche nelle prossime ore e rischia contro Genoa e Inter. Un altro che potrebbe saltare la sfida contro l’Inter è Manuel Locatelli, ancora fuori per infortunio, anche che oggi ha corso ma non ha lavorato con il pallone.