Bastoni convocato per Inter-Empoli? Speranza ma con obiettivo chiaro – CdS

Bastoni ha saltato le ultime due partite per un problema fisico accusato prima della sportivamente drammatica trasferta di Bologna. Il Corriere dello Sport fa il punto in vista di Inter-Empoli di dopodomani.

DA RIVALUTARE – Per Alessandro Bastoni non è esclusa la possibilità di una convocazione per Inter-Empoli. Giovedì scorso la risonanza magnetica ha indicato come abbia accusato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Motivo per cui, oltre a non aver giocato domenica a Udine, resta in bilico per venerdì. Anche ieri, spiega il Corriere dello Sport, avendo lavorato a parte può sperare al massimo di andare in panchina nell’anticipo del Meazza (ore 18.45). L’obiettivo è chiaro: essere titolare mercoledì prossimo nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. Dando per probabile l’assenza di Bastoni per Inter-Empoli conferma scontata per Milan Skriniar, non certo oggetto di turnover.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

