Juventus-Inter mercoledì? Niente da fare: ecco il motivo. Coppa Italia…

Juventus-Inter rinviata ha scatenato il putiferio in Serie A. Tantissime ipotesi si stanno rincorrendo per il recupero del big match che sarebbe dovuto andare in scena in questi momenti. Sicuramente è impossibile recuperare la partita già mercoledì: la Coppa Italia è una certezza

IPOTESI FALLITA – Tra le tante possibilità esposte nella giornata di oggi, c’era lo spostamento delle semifinali di Coppa Italia. Secondo le ultime novità riportate da “Sport Mediaset”, quest’ipotesi è ora impraticabile. La Coppa Nazionale, infatti, non può essere spostata. Niente Juventus-Inter nella giornata di mercoledì dunque. A questo punto, il recupero nel prossimo weekend sembra maggiormente accreditato (qui l’articolo).