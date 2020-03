Mentana: “Juventus-Inter, rissa infernale! Coronavirus cambia in 24...

Mentana: “Juventus-Inter, rissa infernale! Coronavirus cambia in 24 ore?”

Mentana ha espresso quest’oggi la sua opinione riguardante il rinvio di Juventus-Inter e diverse partite di Serie A, a causa del Coronavirus (ecco l’ultimo bollettino). Il noto giornalista pone una domanda lecita sulle decisioni prese nelle ultime 48 ore. Di seguito le parole del celebre tifoso nerazzurro sul suo profilo Facebook

CORONAVIRUS A INTERMITTENZA – Enrico Mentana si interroga sul caos legato al rinvio di Juventus-Inter (qui l’ultima ipotesi): «Su questa rissa infernale su Juve-Inter c’è una cosa che non capisco: se si poteva giocare a porte aperte lunedì sera, cosa cambiava a farlo 24 ore prima, evitando così liti, sospetti e tutto quello a cui stiamo dando vita? Il rischio Coronavirus c’è oggi come ci sarà domani, uguale. Chiedo per un amico, anzi due: un nerazzurro e un bianconero».