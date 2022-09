Juventus abbattuta sotto i colpi di Mbappé. Il PSG vince ma col brivido

Dominio PSG per un tempo, con Mbappé sensazionale, poi la Juventus limita i danni. Nella prima di Champions League i bianconeri comunque perdono: è 2-1 al Parc des Princes.

KO ALLA PRIMA – La Juventus perde 2-1 in casa del PSG nel big match di stasera per il Gruppo H di Champions League. Avvio da incubo per i bianconeri, al 5’ Neymar scavalca Gleison Bremer e Kylian Mbappé con un gran tiro al volo firma lo splendido 1-0. Poco da fare per la Juventus, che prova a reagire con un colpo di testa di Arkadiusz Milik con miracolo di Gianluigi Donnarumma. La squadra di Massimiliano Allegri al 22’ becca il raddoppio: Achraf Hakimi tocca da destra per Mbappé e altro super gol del classe ‘98. I parigini dominano per un tempo, senza che gli avversari riescano a fermarli. Si bloccano però da soli a inizio ripresa, dopo il 3-0 fallito da Mbappé in contropiede, permettendo alla Juventus di tornare in partita. Avviene al 53’, con cross di Filip Kostic e colpo di testa del subentrato Weston McKennie a sfruttare l’uscita a vuoto di Gianluigi Donnarumma. Poco dopo occasione per il pareggio, con la palla che staziona nell’area piccola e Kostic che non riesce a indirizzare. La Juventus per quasi tutto il secondo tempo ci prova, avvicinandosi in altre due circostanze al 2-2. All’89’ è invece Mattia Perin decisivo per negare il tris a Neymar su tiro a botta sicura.