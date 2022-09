Champions League: spiccano Haaland e il Real Madrid, tutti i risultati di oggi

La fase a gironi di Champions League è cominciata oggi, con le vittorie di Borussia Dortmund (3-0 sul Copenaghen) e Dinamo Zagabria (1-0 sorprendente sul Chelsea). In serata KO la Juventus col PSG (vedi articolo), pari del Milan a Salisburgo (vedi articolo) ma non solo: tutti i risultati e le classifiche. Domani tocca all’Inter col Bayern Monaco.

CHAMPIONS LEAGUE – 1ª GIORNATA

GRUPPO E

Dinamo Zagabria-Chelsea 1-0 13′ Orsic

Red Bull Salisburgo-Milan 1-1 28′ Okafor, 40′ Saelemaekers (M)

CLASSIFICA: Dinamo Zagabria 3, Milan 1, Red Bull Salisburgo 1, Chelsea 0

GRUPPO F

Celtic-Real Madrid 0-3 56′ Vinicius Junior, 60′ Modric, 77′ E. Hazard

RB Lipsia-Shakhtar Donetsk 1-4 16′, 58′ Shved, 57′ Simakan (R), 76′ Mudryk, 85′ L. Traoré

CLASSIFICA: Shakhtar Donetsk 3, Real Madrid 3, RB Lipsia 0, Celtic 0

GRUPPO G

Borussia Dortmund-Copenaghen 3-0 35′ Reus, 42′ Raphael Guerreiro, 83′ Bellingham

Siviglia-Manchester City 0-4 20′, 67′ Haaland, 58′ Foden, 92′ Ruben Dias

CLASSIFICA: Manchester City 3, Borussia Dortmund 3, Copenaghen 0, Siviglia 0

GRUPPO H

Benfica-Maccabi Haifa 2-0 50′ Rafa Silva, 54′ Grimaldo

PSG-Juventus 2-1 5′, 22′ Mbappé, 53′ McKennie (J)

CLASSIFICA: Benfica 3, PSG 3, Juventus 0, Maccabi Haifa 0

Domani in Champions League per le italiane Inter-Bayern Monaco (Gruppo C, ore 21) e Napoli-Liverpool (Gruppo A, ore 21).