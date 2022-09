Neuer: «Gol Stankovic? Mai più uscito così. Assenza Lukaku opportunità Inter»

Neuer, alla vigilia di Inter-Bayern Monaco, torna sulla sua precedente volta al Meazza, nel 2011 quando era allo Schalke 04 e prese gol da Stankovic al 1′ da centrocampo. Sull’assenza di Lukaku non ritiene sia un vantaggio per i suoi: il portiere tedesco ne ha parlato a Sky Sport. Qui le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

IL RITORNO – Manuel Neuer ha già vinto al Meazza, nel 2011 con lo Schalke 04. Ora ci torna per Inter-Bayern Monaco: «Della mia prima volta a San Siro nel 2011 ricordo l’atmosfera. Era una partita importante, un quarto di finale con in palio le semifinali di Champions League. Per noi dello Schalke 04 era storico poterna raggiungere, qualcosa di incredibile per il club. Il gol da centrocampo di Dejan Stankovic al 1′? Dopo quella partita non sono più uscito così dall’area di testa… Ovviamente Stankovic era stato bravissimo a calciare al volo, difficile da parare».

L’AVVERSARIO – Neuer parla della sfida di domani: «Il derby di Milano è una partita speciale ma la Champions League è un’altra competizione. L’Inter non ha iniziato in modo perfetto ma domani si parte dallo 0-0. La Champions League fa storia a sé, la storia non conta ma è importante solo la prossima partita, cioè Inter-Bayern Monaco. Noi daremo tutto, l’assenza di Romelu Lukaku rappresenta un’opportunità per gli altri attaccanti di mettersi in mostra in questo torneo».