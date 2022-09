Neuer: «Inter KO Derby? Champions League diversa. San Siro emoziona»

Manuel Neuer, durante la conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bayern Monaco di Champions League, ha avvisato la squadra nel non sottovalutare l’Inter nonostante il KO nel Derby. Poi una considerazione su San Siro

PARTICOLARE − Neuer non vede l’ora di giocare a San Siro contro l’Inter: «Il nostro gruppo è davvero difficile, con ottimi avversari. San Siro è sempre particolare, giocare in uno stadio così è sempre emozionante. Il sostegno dei tifosi c’è sempre, nel quarto di finale contro l’Inter ho giocato con lo Schalke 04 ed è stata un’esperienza unica nella mia carriera».

RITORNO − Neuer si è espresso anche sul rientro di Goretska: «Felici per il ritorno di Goretska, dopo un lungo calvario. Sabitzer in quel ruolo ha fatto bene, anche in fase difensiva. Nelle ultime partite abbiamo concesso pochissimo anche grazie a lui, che cerca di conquistare palloni per poi meritarsi in fase offensiva. Ha meritato il minutaggio e siamo tutti sorpresi in positivi».

NO SOTTOVALUTAZIONE − Così Neuer alla domanda sull’Inter vista nel Derby: «Impressionante, vogliamo continuare così. L’Inter è forte, non la sottovalutiamo e non diamo per scontato il risultato. Dobbiamo mettere in campo la nostra classe, che abbiamo già mostrato in questa stagione. Serve dimostrarla ancora una volta, dando prova di voler passare alla fase a eliminazione diretta. Non lo si può dire prima di una partita così. La Champions League è diversa dal campionato e questa è una chance per l’Inter di rialzarsi. Dobbiamo dimenticare quanto visto in campionato per concentrarci su un avversario che è forte».