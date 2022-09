Nagelsmann: «Inter-Bayern simile all’Union Berlino. Centravanti? Noi creativi»

Nagelsmann vede similitudini fra Inter-Bayern Monaco e la partita che i bavaresi hanno pareggiato per 1-1 in casa dell’Union Berlino sabato (vedi articolo). L’allenatore dei tedeschi, dopo la conferenza stampa (vedi articolo), ha presentato la gara di domani anche a Sky Sport.

LA PRIMA VOLTA – Julian Nagelsmann attende Inter-Bayern Monaco: «Da allenatore non sono mai stato a San Siro, è uno stadio pieno di storia in una bella città. Non vedo l’ora di viverlo, di calpestare l’erba e di respirarne l’atmosfera. I tifosi italiani sono molto famosi per l’euforia che sanno creare, questo aiuta lo spettacolo e ci piace quando allo stadio c’è una bella atmosfera. San Siro è uno stadio che ha vissuto tanti momenti storici, speriamo che per noi rappresenti un buon primo passo in questo girone».

NUOVA SCELTA – Nagelsmann spiega perché il Bayern Monaco non ha un vero centravanti (adatta Sadio Mané): «Senza punte? Siamo stati obbligati a essere creativi dopo la partenza di Robert Lewandowski per Barcellona, in modo da continuare a garantire gol alla squadra. In questo inizio di stagione ci siamo riusciti piuttosto bene, contro il Borussia Monchengladbach abbiamo segnato solo un gol nonostante tantissime occasioni, contro l’Union Berlino non ne abbiamo avute così tante e segnato comunque un gol, non penso ci stia pesando l’assenza di un centravanti».

MODIFICA PRECISA – Nagelsmann prosegue sul gioco offensivo: «Non so se questo nuovo stile di gioco sia più “alla Nagelsmann”, a me però piace variare il gioco offensivo con tanti giocatori che si muovono fra le linee e non restano statici. In tutta la mia carriera da allenatore, anche nelle giovanili, non ho quasi mai avuto un classico centravanti. Però mi sono sempre trovato meglio a giocare con più centrocampisti e attaccanti più piccoli. Quindi smeno classici cross dalla fascia ma più passaggi in profondità dal centrocampo, ha sempre funzionato piuttosto bene e spero succeda anche contro l’Inter».

LA RIVALE – Nagelsmann dà un giudizio sulla squadra di Simone Inzaghi: «L’Inter è una squadra che pressa alta quando l’avversario imposta. Crea degli uno contro uno difendendo molto alta, ma anche contro il Milan si è visto che può difendere bassa, compatta con un 5-3-2 pronto a lanciare le ripartenze. È una squadra che vuole il possesso, con dei centrocampisti che vogliono spesso la palla. Ci saranno delle fasi di partita dove l’Inter difenderà bassa e compatta, lì dovremo essere bravi a trovare soluzioni offensive. Ci sono similitudini con la partita con l’Union Berlino, speriamo che il risultato sia diverso».