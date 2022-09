Milan, pari a Salisburgo con palo allo scadere. Stavolta Maignan sbaglia

Il Milan fa 1-1 in casa del Red Bull Salisburgo nell’esordio in Champions League. Dopo il derby i rossoneri non vanno oltre il pari, sfiorano la vittoria al 94’.

UN PUNTO – Il Milan muove subito la classifica in Champions League ma è un 1-1 amaro quello col Red Bull Salisburgo. A tre giorni dal derby contro l’Inter l’avvio dei rossoneri, che nel tardo pomeriggio hanno festeggiato la sconfitta del Chelsea 1-0 con la Dinamo Zagabria nell’altra gara del girone, è complicato. Al 28’ Noah Okafor mette a sedere con un tunnel Pierre Kalulu e batte ancora sotto le gambe Mike Maignan per l’1-0. Qui incerto il portiere francese, dopo i tanti miracoli di sabato. Nel momento più difficile ci pensa di nuovo Rafael Leao a salvare il Milan: al 40’ giocata da sinistra e cross, Alexis Saelemaekers controlla nella zona del dischetto e pareggia. Il Salisburgo a inizio ripresa ha una chance enorme per tornare avanti, ma su cross da sinistra Fernando sul secondo palo manda alto. Gol divorato dall’attaccante ex Shakhtar Donetsk. Nel finale entra il giovane Benjamin Sesko, vicino al gol all’88’ con una conclusione di poco a lato alla destra di Maignan. Sull’ultimo pallone (94’) tiro di Rafael Leao deviato e palo, Milan che si mangia le mani.