Inter-Bayern Monaco, per Nagelsmann alcune scelte da fare: la formazione

Inter-Bayern Monaco si giocherà domani alle 21. Per la prima in Champions League il tecnico dei tedeschi Nagelsmann dovrebbe sciogliere solo nelle ultime ore i dubbi riguardanti la formazione.

NON SICURO – Julian Nagelsmann, alla vigilia di Inter-Bayern Monaco, ha detto in conferenza di avere ancora qualche dubbio di formazione (vedi articolo). Incertezza che non dovrebbe riguardare Thomas Muller: il veterano, in campo anche nella finale di Madrid nel 2010, ha già riposato. Lo ha fatto sabato nell’1-1 in casa del sorprendente Union Berlino, dove è entrato al 62’. Stavolta dovrebbe essere preferito a Jamal Musiala, con quest’ultimo che può giocare anche in altri ruoli. Fra questi più arretrato, in coppia con Joshua Kimmich, dove però è favorito Marcel Sabitzer. Ha però recuperato Leon Goretzka, la cui condizione è in crescita seppur non ancora al 100%: si candida per un impiego nella ripresa, come già avvenuto tre giorni fa.

GLI ALTRI TITOLARI – Sono ventuno i giocatori del Bayern Monaco a disposizione per l’Inter (vedi convocati). In porta ovviamente Manuel Neuer, e qui non ci sono dubbi. La difesa ha concesso nelle ultime partite di Bundesliga, non ha ancora trovato un assetto. Matthijs de Ligt, Lucas Hernandez e Dayot Upamecano sono in corsa per i due posti centrali: potrebbe stare fuori l’ex Juventus. Sulle fasce meno ballottaggi, perché è difficile che sia tolto Alphonso Davies per spostare Hernandez (fratello di Theo…) e a destra c’è Benjamin Pavard. Pur non essendo centravanti Sadio Mané si è già adattato a giocare nel ruolo che fu di Robert Lewandowski, atteso dalla sfida da ex la prossima settimana. Dietro al senegalese, oltre a Muller, più Serge Gnabry e Leroy Sané di Kingsley Coman. Questa la probabile formazione di Nagelsmann per Inter-Bayern Monaco: Neuer; Pavard, Upamecano, L. Hernandez, A. Davies; Kimmich, Sabitzer; Sané, Muller, Gnabry; Mané.