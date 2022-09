Precedenti Inter-Bayern Monaco: in casa solo sconfitte ma due gioie

Inter-Bayern Monaco è l’esordio in Champions League domani alle 21 e i precedenti, come se non bastasse, sorridono ai tedeschi. Ma le ultime due volte la storia è cambiata.

I PRECEDENTI – Quello di domani sarà l’Inter-Bayern Monaco numero 3 in casa. Il computo totale è presto fatto: altrettante vittorie dei bavaresi. Non solo: appena un gol segnato, a fronte di 6 subiti. Il primo doppio confronto è nella stagione 1988-1989, quella del campionato dei record. La squadra di Giovanni Trapattoni, vittoriosa 0-2 all’Olympiastadion il 23 novembre 1988 (con la magica e indimenticabile cavalcata di Nicola Berti per il raddoppio) perde 1-3 il 7 dicembre ed esce dagli ottavi di Coppa UEFA. Di Aldo Serena l’unico gol casalingo in un primo tempo da incubo. KO anche il 27 settembre 2006, seconda giornata del girone di Champions League. Qui il Bayern Monaco passa nel finale con le reti di Claudio Pizarro e Lukas Podolski, quest’ultimo poi visto all’Inter nel 2015. Al ritorno ininfluente 1-1 a Monaco con entrambe le squadre già qualificate.

IL DOPPIO TRIONFO – Dici Inter-Bayern Monaco e il pensiero va al principale dei precedenti, lo 0-2 del Bernabéu nella finale di Champions League del 22 maggio 2010. Lì era però campo neutro, peraltro per calendario formalmente i tedeschi erano “in casa”. Nella stagione successiva nuovo incrocio, stavolta agli ottavi di finale. Mario Gomez, su evidente errore di Julio César, allo scadere firma un pesantissimo 0-1 il 23 febbraio 2011, terza vittoria su tre a Milano. Al ritorno, il 15 marzo, Samuel Eto’o pareggia subito il doppio confronto, ma poi Gomez e Thomas Muller ribaltano il risultato. Sembra finita, finché Wesley Sneijder non lancia la riscossa con una gran conclusione da fuori. Il finale è tutto nerazzurro, con l’eroico gol di Goran Pandev allo scadere su assist di Eto’o. Un 2-3 memorabile.