Inter-Bayern Monaco, Nagelsmann ne convoca 21: anche un ex Serie A

Julian Nagelsmann convoca 21 giocatori in vista di Inter-Bayern Monaco di domani sera (ore 21) a San Siro, valevole per l’esordio stagionale in UEFA Champions League. Tra i presenti, anche un ex della Serie A.

LISTA COMPLETA – Sono ventuno i giocatori convocati da Julian Nagelsmann per Inter-Bayern Monaco di domani. Tra i presenti a San Siro anche un ex della Serie A. Ovvero Matthijs de Ligt, fino allo scorso anno alla Juventus. Di seguito la lista completa, diramata attraverso i canali ufficiali del club bavarese.

Ventuno convocati per Julian Nagelsmann: la lista completa

1. Neuer

26.Ulreich

2.Upamecano

4.De Ligt

5.Pavard

6. Kimmich

7.Gnabry

8.Goretzka

10.Sané

11.Coman

13.Choupo-Moting

17.Mané

18.Sabitzer

19.Davies

21.Lucas Hernandez

25.Müller

38.Gravenberch

39.Tel

40.Mazraoui

42.Musiala

44.Stanisic