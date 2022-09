Cecchi: «Inter, problema vedovanza! 3-5-2 di Inzaghi non banale. Conte…»

L’Inter, che si prepara a sfidare il Bayern Monaco in Champions League (QUI le ultime), arranca in campionato dove ha già incassato due sconfitte nelle prime cinque giorni e i mugugni della tifoseria nei confronti di Inzaghi iniziano a farsi sentire. Stefano Cecchi spezza una lancia a favore del tecnico nerazzurro individuando il problema del tifoso interista

PROBLEMA – L’Inter di Simone Inzaghi fa fatica in campionato contro le squadre di pari livello. Stefano Cecchi boccia la soluzione del cambio di modulo: «Inter con difesa a quattro? Quando le cose non vanno bene di solito la prima risposta che cerca il tifoso è il cambio modulo ma Inzaghi è da 7 anni che gioca in questo modo. Dentro questo modulo ha trovato anche soluzioni diverse, non è il 3-5-2 di Conte. Inzaghi non è un contropiedista, è un uomo che dentro questo schema spesso gioca di possesso. Non è un calcio banale. Qual è secondo me il problema principale? E non me ne vogliamo i tifosi dell’Inter. È un problema di vedovanza, non so perché nel mondo Inter ci sia una sorta di vedovanza verso Antonio Conte».

FORTUNA – Il tecnico dell’Inter, secondo Cecchi, ha avuto qualche difficoltà di troppo e con il Milan non è stato nemmeno fortunato: «Non si pensa che Inzaghi al suo primo anno di Inter è stato privato di Lukaku e quest’anno sta pagando alcune cessioni che a parer mio sono passate inosservate, come quella di Perisic. Pensavo che Gosens potesse compensare, non rendendomi conto che sono giocatori diversi. Oggi sta pagando questo, sta pagando un Lukaku non scintillante ma nel calcio conte anche la fortuna. Il Milan ha vinto con grande merito, ma ha vinto su alcune giocate da campione assoluto di Leao e alcune parate da campione assoluto di Maignan. L’Inter se nel finale pareggia non ruba niente».