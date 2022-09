Salihamidzic: «Inter grande club, importante partire bene. Un obiettivo»

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club prima della partenza verso Milano, Hasan Salihamidzic – Direttore Sportivo del Bayern Monaco – ha parlato della sfida di domani e dell’importanza di partire con il piede giusto.

PARTENZA IMPORTANTE – Hasan Salihamidzic ha sottolineato l’importanza di iniziare con il piede giusto in Champions League. Il Direttore Sportivo del Bayern Monaco – che già ai tempi da giocatore ha affrontato l’Inter con la maglia della Juventus – ha parlato così della sfida di San Siro: «Ora entriamo in modalità Champions League. Ho totale fiducia nella squadra. L’Inter è un ottimo club, contro il quale è difficile giocare. Il nostro obiettivo è quello di imporre il nostro gioco e soprattutto di segnare. Iniziare con il piede giusto è importantissimo, nel gruppo siamo quattro squadre di altissimo livello. Per questo dobbiamo essere completamente concentrati sull’obiettivo».