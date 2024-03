Julio Cesar: «Inter non meritava di uscire! La squadra sa una cosa»

L’Inter è stata eliminata agli ottavi di finale di Champions League dall’Atletico Madrid che ha trionfati ai calci di rigore. Julio Cesar prova a vedere il bicchiere mezzo pieno con un pensiero al campionato, dove la squadra di Inzaghi ha accumulato un bel vantaggio sulle inseguitrici: di seguito le parole dell’ex portiere nerazzurro a Prime Video

TESTA AL CAMPIONATO – L’Inter non è riuscita a passare allo stadio Civitas Metropolitano dove l’Atletico Madrid ha ribaltato il risultato dell’andata trionfando ai calci di rigore e volando ai quarti di Champions League. Julio Cesar prova a guardare avanti: «Nel calcio c’è un detto: quando non fai gol il calcio punisce. All’andata l’Inter ha avuto tante occasioni e anche oggi ma non è riuscita a far gol. Credo che l’Inter deve essere contenta di quanto fatto in Europa e non penso meritasse di uscire per quanto fatto vedere, questo è il mio pensiero. Facciamo i complimenti all’Atletico Madrid che sa come si gioca la Champions League. L’Inter è arrivata da favorita alla partita per quello che sta facendo non solo in campionato ma anche in Europa. Si esce con amarezza ma con la testa alta sicuramente. Domani è un altro giorno, in campionato stanno facendo bene, sanno che sono la squadra più forte e che c’è uno scudetto da vincere. Tutte le sconfitte servono per il futuro e si può tornare più forti».