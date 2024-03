Juan Jesus, caso Acerbi chiuso ma non per lui: intenzioni chiare – Sky

Juan Jesus non sembra aver accettato la sentenza di assoluzione di Acerbi. Dopo il comunicato del Napoli, secondo quanto rivelato da Ugolini su Sky Sport il difensore starebbe pensando a come tutelarsi in altre sedi

CASO NON CHIUSO – Juan Jesus non ha intenzione di accettare la sentenza di assoluzione di Francesco Acerbi dalle accuse di razzismo nei suoi confronti. Il difensore brasiliano non può fare ricorso, ma sta pensando a come tutelarsi in altre sedi: «Il giocatore ha appreso immediatamente la sentenza del Giudice Sportivo e da quanto ci risulta non ha intenzione di fermarsi qui. Non c’è possibilità di ricorso ma evidentemente il calciatore è al lavoro insieme ai suoi legali per capire come tutelarsi alla luce di una sentenza che evidentemente non lo tutela e che non riconosce la veridicità delle parole che ha scritto su Instagram», così Massimo Ugolini su Sky Sport.