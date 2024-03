Ferri, e le motivazioni? «Acerbi, sentenza non basta! Cosa farai ora?»

Acerbi è stato assolto dalle accuse di razzismo nei confronti di Juan Jesus. Insieme alla reazione del Napoli, arriva anche quella del direttore di Sky Sport, Federico Ferri, che chiede maggiore chiarezza nonostante una sentenza con tanto di motivazioni spiegate benissimo. Poi un invito rivolto direttamente al difensore dell’Inter

MOTIVAZIONI NON BASTANO? – Francesco Acerbi è stato assolto per mancanza di prove dalle accuse di razzismo rivolte nei suoi confronti da Juan Jesus dopo Inter-Napoli. Federico Ferri, direttore di Sky Sport, nonostante una sentenza ben motivata vuole andare oltre: «Intanto facciamo una premessa che equivale a darci delle regole: parliamo di giocatore X contro giocatore Y, quindi non giocatore dell’Inter e giocatore del Napoli. Non c’è nulla di più del fatto successo, cominciamo col dire che non esiste tifo e chi pensa di leggere la situazione con gli occhi del tifo meglio guardi altro. L’altro punto necessario da chiarire è che dobbiamo farci delle domande e dunque se dobbiamo farci delle domande equivale a dire che vogliamo saperne di più. Quello che abbiamo letto nella sentenza non ci basta. Noi cosa sappiamo di quanto accaduto in campo? Sappiamo ciò che abbiamo visto in campo, con le scuse di Acerbi».

QUAL È IL NESSO? – Ferri prosegue sottolineando come Acerbi dal procuratore federale sia andato accompagnato: «Juan Jesus è andato solo dal Procuratore Federale mentre Acerbi è andato con l’avvocato dell’Inter e con Marotta. Può aver pesato? Forse. Perché la capacità di argomentare e circostanziare in certi casi può essere importante. Dobbiamo rispettare questa sentenza, ma dobbiamo saperne di più perché ci lascia troppi dubbi. Prima domanda: com’è avvenuta l’indagine? Chi è stato ascoltato? Nessun calciatore in campo si è accorto di niente? È possibile che 22 giocatori in campo non contribuiscano a dare qualche indizio in più? Seconda domanda: abbiamo sentito la versione di Juan Jesus, da Acerbi abbiamo sentito dure di non essere razzista».

VERSIONE RITENUTA DEBOLE – Ferri non crede alla versione dell’interista: «Presumiamo, da ricostruzione giornalistica, che abbia detto ‘ti faccio nero’ e che questo abbia generato l’equivoco. Al di là dei dubbi che lascia questa versione, per quell’atto di chiedere scusa in campo, credo sia lecito chiedere ad Acerbi di darci la sua versione e ciò che ha detto a Juan Jesus. Ci manca un elemento in questa vicenda, manca l’elemento pubblico che coinvolge tutti. Cosa ha detto Acerbi in campo? Cosa è stato ritenuto credibile dal Giudice Sportivo?»

COSA FAI? – Per finire, Ferri pone un quesito allo stesso Acerbi: «E infine: Acerbi sei stato accusato di essere un razzista, cosa farai adesso? Querelerai? Dirai qualcosa? Perché se mi accusassero di essere razzista io ti querelo. Cosa farà Acerbi? Dobbiamo saperne di più e vogliamo la versione di Acerbi perché se lo aspetta Juan Jesus e ce lo aspettiamo tutti. E perché questa vicenda non può essere finita qui. Dal punto di vista della Giustizia Sportiva sì ma non dal punto di vista dell’etica in campo».