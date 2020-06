Jeda: “Inter ringrazi i suoi 3 esterni, ma ora questi 2 sono perfetti! Conte…”

Jeda – attaccante del Muggiò -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, commenta le voci di mercato che vedono l’Inter impegnata a regalare due grandi esterni a Conte. Ed è la Bundesliga il campionato prescelto per tentare il salto di qualità

ESTERNI “TEDESCHI” – Si cerca il doppio colpo grosso in Bundesliga per migliorare le corsie laterali nerazzurre (vedi articolo), Jeda è d’accordo: «L’Inter ha preso un allenatore importante, che convince i giocatori ad accettare il suo progetto. Achraf Hakimi aveva altre possibilità oltre all’Inter, che è stata scelta perché ha dimostrato di essere all’altezza e pronta per puntare a vincere. Antonio Conte vuole alzare l’asticella e portare l’Inter dove merita. Questo è stato fondamentale per la scelta di Hakimi. Bisogna ringraziare Antonio Candreva e Danilo D’Ambrosio per ciò che hanno fatto, ma Hakimi tecnicamente è tra i più forti in circolazione nel suo ruolo. Con tutto rispetto per Cristiano Biraghi, che è un buon giocatore, ma David Alaba è un’altra cosa. Se l’Inter vuole alzare l’asticella, bisogna parlare di questi giocatori. Per lo stile di gioco di Conte, anche Alaba è perfetto». Per Jeda, come per i tifosi nerazzurri, il salto di qualità dell’Inter di Conte sulle fasce passa attraverso questi acquisti.