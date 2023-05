Jeda: «Inter, non mi libererei di Lukaku. Tallone d’Achille? Correa»

L’Inter ha vinto per 4-2 contro il Sassuolo a San Siro (vedi articolo) e l’ex calciatore Jeda ha parlato così a SportItalia. Le sue parole su Romelu Lukaku e non solo.

PENSARE BENE − L’ex calciatore Jeda ha commentato a SportItalia quanto accaduto in Inter-Sassuolo (vedi articolo): «Per tanti è stata colpa di Simone Inzaghi, quando le cose non sono andate bene, ma io resto dell’idea che in campo ci vanno i giocatori. Purtroppo se non fai gol non vinci le partite. Anche il momento no di Romelu Lukaku non è semplice da gestire. Il tallone d’Achille davanti è stato solo Joaquin Correa che non ha reso quanto ci si aspettava. Io in Champions League metterei Lukaku con Lautaro Martinez. Se fossi l’Inter ci penserei due volte a liberarmi di Lukaku».