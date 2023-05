Behrami: «Inter poteva fare 4 gol al Milan. Sul gol di Lukaku oggi…»

L’Inter ha vinto con tante difficoltà contro il Sassuolo, Lukaku è stato protagonista. Valon Behrami ha commentato in questo modo il match su Dazn, con un occhio al Derby di Champions League.

PARTITA – Valon Behrami ha parlato così delle prossime partite dell’Inter: «Al ritorno col Milan è tutta un’altra storia, non conta il campionato né tantomeno l’andata di Champions League. Nella competizione può succedere di tutto, chiaro che l’Inter sta meglio ed è un fattore. Anche solo un episodio può essere decisivo. Bellanova aveva fatto delle presenze quando la squadra non ingranava, oggi invece ha messo in mostra la sua esuberanza atletica e forza. Sono venuti fuori altri giocatori senza Lukaku e Brozovic, come Dzeko e Calhanoglu. Ovvio che per la stagione prossima è più futuribile Lukaku. Il belga in questa forma sfrutta gli appoggi dei difensori, Tressoldi doveva saperlo e non affrontarlo fisicamente. Devi prendere le distanze. Il Milan è stato dominanto dall’inizio alla fine, Leao non avrebbe cambiato nulla in fase difensiva. Non avrebbe cambiato niente, l’Inter poteva vincere anche 3 o 4-0».