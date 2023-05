Matri: «Grande risposta Inter, Lukaku arma micidiale col Milan»

Alessandro Matri ha commentato su Dazn la vittoria dell’Inter sul Sassuolo e aggiunto qualcosa sulla prossima partita nerazzurra, precisamente contro il Milan in Champions League.

RISPOSTE – Matri elogia i nerazzurri per oggi: «La grande risposta dell’Inter è di carattere. Il Sassuolo ha fatto un’ottima partita, ha tirato tante volte e anche in porta quindi bella risposta caratteriale. La qualificazione in Champions League non è blindata, però la situazione ora è sicuramente migliorata. Grande merito al Sassuolo di non aver mollato dopo il 3-0, ha creato problemi all’Inter e ha segnato due volte. Per i nerazzurri è fondamentale avere valide alternative, i 18 giocatori sono mancati in stagione. Oggi capiamo il valore della rosa, con tutti a disposizione. Il belga raggira come vuole Tressoldi, sulla conclusione è bravissimo ad angolarla per fregare Consigli».

Inter, il Derby di martedì

DERBY – L’ex giocatore ha poi aggiunto: «Lukaku e Brozovic vengono da una grande prestazione, ma penso non giocheranno. Il Milan dovrà sbilanciarsi, avere Lukaku ti permette di lanciarlo in profondità o di dargliela addosso per far salire tutti. Può essere un’arma micidiale. I rossoneri possono pagare un complesso d’inferiorità, hanno perso tutti gli ultimi tre scontri e già arrivi alla partita che ti senti inferiore. L’autostima è ai minimi livelli, dovrebbe succedere un episodio all’inizio. Calhanoglu è riuscito a sostituire Brozovic, era impensabile fino all’anno scorso. Il turco è stato padrone, dà qualità e gol, è il giocatore che ha sostituito Perisic per caratura. Con la giocata ti inventa qualcosa».