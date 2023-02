Jacobelli: «Non capisco critiche a Inzaghi. Cosa deve fare di più?»

Negli ultimi giorni si sono susseguite le critiche nei confronti di Simone Inzaghi. Il giornalista Xavier Jacobelli ha parlato così su Sportitalia dei giudizi nei confronti dell’allenatore dell’Inter.

CRITICHE – Xavier Jacobelli non condivide l’atteggiamento nei confronti di Simone Inzaghi. Il giornalista ha detto dagli studi di Sportitalia sul tecnico e su uno degli obiettivi nerazzurri sul mercato: «Kessié potrebbe dare molto al centrocampo dell’Inter, nonostante la stagione catalana non esaltante. In generale noi parliamo dell’Inter del futuro, ma quella del presente ha difficoltà a livello societario e ci potrebbero essere a fine stagione cambiamenti radicali. Simone Inzaghi ha preso l’Inter con l’eredità dello Scudetto di Antonio Conte. Ha vinto due Supercoppa, una Coppa Italia, è arrivato secondo all’ultima giornata in campionato, è arrivato per la seconda volta agli ottavi di Champions League ed è semifinalista della Coppa Italia. C’è però chi lo mette in discussione, addirittura si parla di un Inter senza di lui la prossima stagione. Cosa deve fare di più nell’anno del Napoli perfetto? Non capisco i giudizi verso il tecnico piacentino dopo il pareggio contro un’ottima Sampdoria».