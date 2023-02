Lombardo: «Qualche colpa per Inzaghi, come l’ingaggio di Correa»

L’Inter è stata criticata aspramente dopo il pareggio con la Sampdoria. Marco Lombardo ha commentato il lavoro di Simone Inzaghi e i problemi di questa stagione dagli studi di Sportitalia.

RESPONSABILE – Marco Lombardo non ritiene responsabile interamente Simone Inzaghi per i problemi dell’Inter. Il giornalista ha precisamente detto dagli studi di Sportitalia: «Inzaghi qualche colpa ce l’ha, non tutte però. C’è un problema nel far fare il salto di qualità non nelle partite che contano ma in quelle che dovrebbero vincere. L’Inter paga una prima parte di campionato condizionata da infortuni, giocatori concentrati ai Mondiali, l’aver ripreso Lukaku senza risultati. Quello che si può imputare a Inzaghi è l’ingaggio di Correa che non ha portato i risultati sperati ed è un chiaro fallimento ormai. È ovvio che fa fatica, non incide e appena lo metti in campo si fa male».