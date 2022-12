Jacobelli: «Lotta scudetto? All’Inter motivazioni forti per tre giocatori…»

Jacobelli parla del ritorno in Serie A di gennaio. Il giornalista individua tre giocatori dell’Inter molto motivati dopo il Mondiale. Di seguito le dichiarazioni dell’ospite di TMW Radio.

CURIOSITÀ – Xavier Jacobelli dice la sua sul ritorno in Serie A di gennaio. Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, il giornalista afferma «Lotta scudetto? Il Napoli è padrone del suo destino. Molto dipende dal tipo di lavoro che le squadre hanno fatto nella sosta. Nell’Inter, poi, ci sono anche delle motivazioni forti. Lautaro Martinez (vedi articolo) torna a Milano da Campione del Mondo. Questo è un fattore importante, per l’interessato e per la squadra nerazzurra. Denzel Dumfries ha disputato un buonissimo Mondiale con l’Olanda. Romelu Lukaku, invece, ha voglia di lasciarsi alle spalle questo Mondiale condizionato negativamente dagli infortuni. Ci sono diversi fattori che ci inducono a guardare al campionato con grande curiosità!».