Maignan salta anche la sfida con l’Inter? Si allungano i tempi di recupero – TS

Mike Maignan non ancora al meglio, si allungano i tempi di recupero. Il portiere del Milan non ha ancora smaltito il problema al polpaccio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, presto effettuerà nuovi controlli.

TEMPI DI RECUPERO LUNGHI – Maignan è ancora alle prese con il rientro dall’infortunio al gemello del polpaccio sinistro che sta avendo un processo di guarigione più lungo del previsto. Dei nuovi esami saranno effettuati dopo l’Epifania per capire lo stato dell’arte della situazione. Il suo rientro è previsto per metà gennaio, quindi resta in dubbio la Supercoppa italiana contro l’Inter.

Fonte: Tuttosport – Pietro Mazzara