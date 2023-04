Jacobelli: «Inter vuole vincere. Chi critica Inzaghi non sa di calcio!»

Xavier Jacobelli, su TMW Radio, ha parlato in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il big match si giocherà questa sera tra Inter e Juventus a San Siro. Le sue parole sul match e su Simone Inzaghi.

SUCCESSO − In onda su TMW Radio, ha svolto il consueto “Editoriale” Xavier Jacobelli. Il giornalista ha allora parlato della super sfida di Coppa Italia che questa sera si giocherà tra Inter e Juventus (vedi articolo): «All’andata è stata una partita molto equilibrata. Quindi si ripartirà dall’1-1 che è come uno 0-0. Tutte e due le squadre hanno voglia di vincerla. La Juventus vuole riuscire, in un anno così turbolento, ad alzare almeno un trofeo. L’Inter è detentrice del trofeo. Ci sono tutti gli elementi necessari per assistere a una grande sfida. Sono due squadre che vogliono avere successo in qualsiasi competizione. Gli impegni di campionato sono ancora parecchio tosti per entrambe. Ciò che conta stasera è qualificarsi alla finale. Simone Inzaghi è messo in discussione per chi non sa di calcio. Ha vinto due Supercoppe, una Coppa Italia ed è in corsa per la finale. Ha portato l’Inter in semifinale di Champions League. Lui e Allegri sono due direttori bravissimi. Poi c’è tutto il discorso della corsa verso la Champions in campionato. L’Inter è consapevole di quanto sia necessario qualificarsi. Il recupero pieno di Romelu Lukaku, condizionato pesantemente dall’infortunio il primo serio avuto in carriera, fa sì che i nerazzurri abbiano ritrovato il suo uomo migliore nel momento più delicato della stagione».