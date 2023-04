Inter-Juventus, in Coppa Italia altra puntata della solita storia?

Inter-Juventus sarà l’ennesima puntata della stessa serie? Il canovaccio tattico di Allegri è sempre lo stesso. Serve quindi un passo avanti.

OTTAVA VOLTA – Eccoci di nuovo a Inter-Juventus. L’ennesimo degli ultimi anni. In particolare per Inzaghi è l’ottavo in sole due stagioni. E le prime sette partite hanno visto un andamento sostanzialmente sempre uguale. Con un piano partita di Allegri sempre uguale. A cui l’Inter si è adattata tendenzialmente maluccio. La semifinale di ritorno sarà l’ennesima ripetizione?

STESSO PIANO – L’1-1 dell’andata lascia i novanta minuti di San Siro aperti ad ogni risultato. Quindi Allegri non ha nessun bisogno di cambiare il suo piano partita. Che in questa stagione gli ha già portato due vittorie abbastanza nette in campionato e un 1-1 all’ultimo minuto. Dunque per la Juventus il mantra sarà primo (ma anche secondo e terzo) non prenderle. Squadra bassa, difesa bloccata, spazi intasati. Poi via con le ripartenze. Che l’Inter soffre e coi bianconeri pure di più. Cosa farà dunque Inzaghi?

CRESCITA NECESSARIA – La partita non sarà facile. Questo è il punto di partenza. L’Inter dovrà macinare gioco. Quindi servirà pazienza e grande presenza mentale. Quella che contro la Juventus in questa stagione è praticamente sempre mancata. Questa è l’ultima occasione di questa stagione. Serve dunque un passo avanti da tutti. Inzaghi per primo.