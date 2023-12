Jacobelli: «Inter, futuro club entro questa data: 3 possibili soluzioni»

Xavier Jacobelli ha parlato dell’Inter che dovrà rimborsare il finanziamento ad Oaktree entro il 20 maggio 2024. Le sue dichiarazioni.

SITUAZIONE – Queste le parole di Xavier Jacobelli nel corso de L’Editoriale su TMW Radio riguardo l’Inter che dovrà rimborsare il finanziamento ad Oaktree entro il 20 maggio 2024. «Fin quando si può rimandare il problema in casa Inter e quando la situazione, secondo me, comincia a diventare preoccupante, detto che nel caso in cui sfuggisse di mano alla famiglia Zhang poi potrebbe essere rilevata dal fondo Oaktree che ha investito nell’Inter? Allora, la data è quella del 20 maggio, data entro la quale l’Inter deve rimborsare il finanziamento erogato a suo tempo dal fondo californiano Oaktree (250 milioni di euro, circa) al tasso di interesse del 12%, il che ha fatto lievitare la somma a circa 340 milioni di euro».

SOLUZIONI – Jacobelli ha continuato. «È evidente che entro quella data capiremo quale sarà il futuro dell’Inter. O Suning, proprietario dell’Inter, nella quale da quando l’ha rivelata ha investito, cioè per la quale ha speso quasi 900 milioni di euro in questi anni, trova un partner disposto ad entrare come socio di minoranza oppure la cede oppure, ancora, se non dovesse riuscire a rimborsare il finanziamento di cui sopra, la proprietaria dell’Inter passerebbe ad Oaktree che l’aveva ottenuta in pegno. Un po’ come è accaduto nel Milan con Elliott che poi ha trovato in Red Bird, il fondo che ha rilevato la proprietà rossonera. È chiaro che in questo momento, avvicinandosi quella data, Zhang e Suning si stiano dando da fare per trovare una soluzione».

RISULTATI – Jacobelli ha sottolineato. «Nel frattempo ciò che comporta all’Inter sono i risultati che nei 2 anni e mezzo di gestione di Simone Inzaghi sono stati ottenuti, ovvero le 2 Coppa Italia, le 2 Supercoppe di Lega, l’approdo a quella finale di Champions League inseguita per 13 anni. E proprio grazie all’ultima brillante campagna di Champions League e agli introiti che ne sono derivati l’Inter ha potuto dimezzare il suo passivo di gestione. E questo è un grande risultato, ricordando anche i colpi di mercato che vanno da Calhanoglu a Thuram, per dire dei grandi giocatori approdati in nerazzurro a parametro zero».

MIRACOLI – Jacobelli ha aggiunto. «Marotta e Ausilio in questi anni hanno letteralmente fatto miracoli. Hanno camminato sulle uova, consapevoli dei vincoli di bilancio. Adesso, mentre la squadra sta macinando risultati, ricordo che dopo 17 giornate vanta la stessa media punti partita del Napoli campione d’Italia l’anno scorso (2,65), ha il miglior attacco e la miglior difesa, negli ottavi di finale della Champions avrà di fronte un avversario temibile ma assolutamente affrontabile e abbordabile (l’Atletico Madrid, ndr). E, ciò detto, è chiaro che dal punto di vista societario, come detto, sono 3 le possibili soluzioni».

TIFOSI – Infine Jacobelli ha concluso. «È importante per l’Inter che continui a marciare su questi livelli. E in particolare, sottolineo, quanto fondamentale sia l’apporto del pubblico interista perché sistematicamente a San Siro la media oscilla attorno alle 70.000 presenze. Addirittura in Coppa Italia è stato raggiunto il record di 73.000 presenze per una gara degli ottavi di finale del torneo. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che i tifosi, che da un lato ovviamente pensano a ciò che potrà accadere da qui a maggio sul versante societario, dall’altro sposano in pieno la conduzione tecnica di Inzaghi che, ricordo, l’anno scorso all’inizio della stagione tra settembre e ottobre addirittura venne messo in discussione».