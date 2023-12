Pruzzo: «Genoa, che carattere contro le grandi! Per l’Inter non sarà semplice»

Pruzzo in vista di Genoa-Inter ha espresso la sua opinione riguardo la difficoltà di affrontare i rossoblù. L’ex calciatore ne ha parlato in un intervento a Radio Radio.

NON SEMPLICE – Roberto Pruzzo ha parlato così riguardo l’anticipo di venerdì sera: «Il Genoa è partito in questa stagione con un calendario micidiale, ma contro le più forti è uscito fuori quello che serve: organizzazione, forza fisica e mentale senza mollare mai. Un’assenza predominante come quella di Retegui che doveva essere l’uomo che ti dava qualcosa in più in attacco. Gudmundsson, invece, è la rivelazione del campionato. È un giocatore capace di interpretare più ruoli in attacco e rappresenta un’arma vincente. Non sarà facile neanche per l’Inter affrontare un giocatore del genere, al Marassi stesso non è facile giocare».