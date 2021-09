Jacobelli: «Handanovic uno dei punti di forza dell’Inter. Va sottolineato»

Nonostante le diverse critiche ricevute, anche in questi giorni per il primo gol della Sampdoria, Jacobelli punta su Handanovic in vista di Inter-Real Madrid. Queste le parole del giornalista, direttore di “Tuttosport”, in collegamento con Sky Sport 24.

PRONTI ALLA BATTAGLIA – Per Xavier Jacobelli la squadra che si appresta a sfidare il Real Madrid domani è diversa da un anno fa: «C’è un’Inter che è consapevole della propria forza. La settimana scorsa Samir Handanovic ha rilasciato un’intervista (vedi articolo) in cui ha parlato a tutto campo. Questa è la sua decima stagione consecutiva all’Inter, ha detto che adesso li trattano da Inter e conoscono la forza. Lo stesso Real Madrid, nelle dichiarazioni di avvicinamento alla sfida, ha dimostrato grande rispetto verso la squadra di Simone Inzaghi. Handanovic rimane uno dei punti di forza ed è giusto sottolinearlo. È un’Inter padrona del proprio destino, questa è una squadra che è cresciuta molto e che deve fare il salto di qualità in campo internazionale alla luce di un anno fa. C’è una sfida nella sfida tra Inzaghi, che vuole andare avanti, e Antonio Conte che l’anno scorso non si qualificò».