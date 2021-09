Dimarco con la testa a Inter-Real Madrid: «Ci vediamo a San Siro»

Federico Dimarco non vede l’ora di giocare Inter-Real Madrid, gara valida per la prima giornata di Champions League. Il laterale mancino ha pubblicato un post sul suo account Instagram

A DOMANI − Dopo la straordinaria rete contro la Sampdoria, Federico Dimarco non ha alcuna voglia di fermarsi. Il laterale mancino potrebbe giocare anche dal primo minuto in Inter-Real Madrid, in quanto Alessandro Bastoni rimane ancora in dubbio. In vista della grande gara di domani (vedi rifinitura), Dimarco ha espresso la sua carica e il suo entusiasmo su Instagram. Queste le parole del giocatore: «Già con la testa a domani. Ci vediamo a San Siro per la prima di Champions League».