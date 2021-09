Inter-Real Madrid, Bastoni recuperato. Un dubbio a centrocampo − Sky

Inter-Real Madrid si avvicina. Come riporta Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, Bastoni è pienamente recuperato mentre c’è un dubbio a centrocampo

RECUPERI E DUBBI − Inter-Real Madrid -1. In vista dell’esordio in Champions League, Simone Inzaghi recupera il campione d’Europa. Secondo Paventi di Sky Sport, rimane il dubbio a centrocampo tra Calhanoglu e Vidal: «Bastoni è completamente recuperato, ha fatto tutto il lavoro con la squadra. Domani ci sarà l’ultimo allenamento e si valuterà Bastoni, ma ha chance per giocare dal 1′. Il dubbio rimane a− centrocampo tra Arturo Vidal e Hakan Calhanoglu ma il turco dovrebbe spuntarla».