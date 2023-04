Italiano: «Finale Inter-Fiorentina un orgoglio! Contento del percorso»

Italiano è contento per aver raggiunto la finale di Coppa Italia, Inter-Fiorentina il prossimo 24 maggio (vedi articolo). A Sky Sport 24, dopo lo 0-0 con la Cremonese valso il passaggio del turno, festeggia il raggiungimento dell’ultimo atto.

OBIETTIVO RAGGIUNTO – Sarà Inter-Fiorentina in finale di Coppa Italia e Vincenzo Italiano è entusiasta: «Felicità enorme per noi, per la società, per questo gruppo e per aver regalato a questo stadio stupendo la finale. Di questo ne siamo orgogliosi. La finale con l’Inter? Io sono contento di aver fatto questo percorso. Questo cammino mi ha permesso di fare qualche errore, di cambiare, di aggiustare e di modificare tante cose. Sono orgoglioso di quello che è stato il percorso precedente a questa finale. È chiaro che sarà una delle partite più importanti da quando faccio un allenatore, è chiaro che sarà una gara da affrontare e preparare con grande attenzione: ne sono felice di questo. Soprattutto per questo fantastico gruppo, che nei momenti di difficoltà si è conquistato una finale ciliegina su un percorso fantastico in Coppa Italia».