Biraghi: «Inter corazzata, ma la Fiorentina è organizzata e forte»

Sfida da ex per Biraghi, che sarà il capitano della Fiorentina nella finale di Coppa Italia il 24 maggio contro l’Inter. Su Sport Mediaset, il terzino sinistro viola parla della sfida di Roma dopo lo 0-0 con la Cremonese valso il passaggio del turno (vedi articolo).

UN EX DA SUPERARE – Cristiano Biraghi ha portato la Fiorentina in finale e la giocherà contro la squadra dove è cresciuto e ha giocato nel 2019-2020: «Siamo molto contenti, era un obiettivo non facile se pensiamo all’inizio dell’anno. Anche la Coppa Italia è stata un percorso lungo, però pensiamo di aver fatto un bel percorso coronato con una finale che andremo a giocarci. Siamo molto contenti, un po’ stanchi per questi impegni ravvicinati ma molto contenti. Dobbiamo affrontare ogni partita concentrati al meglio, poi siamo in finale e il sogno è vincerla e regalare un trofeo ai nostri tifosi e alla nostra città. Finale da ex contro l’Inter? Io penso che ormai abbiamo visto che, a questi livelli, tutte le partite iniziano 50 e 50. Tutte le squadre sono organizzate, tutte le squadre hanno giocatori forti: noi siamo organizzati e forti. Sappiamo che l’Inter è una corazzata, però la prepareremo al meglio e cercheremo di essere al meglio».