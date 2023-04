Coppa Italia, Inter-Fiorentina in finale! Tutte le informazioni sulla partita

La Coppa Italia ha la sua finale: sarà Inter-Fiorentina, dopo che i viola hanno pareggiato 0-0 stasera contro la Cremonese (vedi articolo). Ecco le informazioni sull’ultimo atto della competizione.

FINALE INEDITA – Inter e Fiorentina si affronteranno mercoledì 24 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, per definire la squadra campione della Coppa Italia 2022-2023. L’orario ufficiale è ancora da definire, ma è scontato che sarà alle 21 e in diretta TV su Canale 5. Si tratta di una finale inedita: mai le due squadre si sono affrontate nell’atto conclusivo del torneo. Sono tredici le sfide in Coppa Italia, con equilibrio assoluto: cinque vittorie a testa e tre pareggi. Finora al massimo si è giocato in semifinale, con due qualificazioni per la Fiorentina (1966 e 1996) e una per l’Inter (2010). L’ultima volta è l’1-2 ai tempi supplementari al Franchi (1-1 al 90′) negli ottavi del 2020-2021, con gol decisivo di Romelu Lukaku a un passo dai rigori il 13 gennaio 2021. In questa stagione all’andata pirotecnico 3-4 il 22 ottobre deciso da Henrikh Mkhitaryan in pieno recupero dopo il pari di Luka Jovic al 90′ (vedi highlights). Al ritorno, più recente, i viola hanno vinto 0-1 l’1 aprile con gol di Giacomo Bonaventura in avvio di ripresa (vedi highlights). Ora appuntamento (senza squalificati) al 24 maggio per la finale di Coppa Italia Inter-Fiorentina.