Coppa Italia e Final Four, i premi: quanto può guadagnare l’Inter

L’Inter giocherà la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, ed assieme ai Viola e al Napoli è qualificata alla Supercoppa 2024, (vedi articolo).

COPPA ITALIA – L’Inter giocherà la Finale di Coppa Italia a Roma contro la Fiorentina. Solo per la qualificazione, i nerazzurri hanno già la sicurezza di guadagnare 5 milioni di euro. La Coppa Italia, come riporta Gianluca Di Marzio, mette infatti in palio 12 milioni per le finaliste. Di cui sette andranno alla vincitrice. Inter e Fiorentina sono anche qualificate alla Final Four della Supercoppa Italia, assieme al Napoli, dove ci saranno ulteriori premi.

FINAL FOUR – Le Final Four verranno giocate a gennaio in Arabia Saudita. Rimane da stabilire chi ci andrà come seconda classificata in Serie A. Per la Supercoppa in palio ci saranno 23 milioni. Questa sarà la suddivisione: 7 milioni per la vincitrice, 5,1 per la finalista, 3,7 per la semifinalista che disputerà anche un’amichevole con una squadra locale e 1,5 per l’altra semifinalista.