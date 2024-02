Inzaghi punta il primo slam: impresa Inter, Buchanan emblema – TS

Inzaghi è alla ricerca di una nuova etichetta che vada a sovrascrivere quella attuale, fatta di competizioni secondarie vinte in finale e non grandi tornei. La sua nuova Inter è finalmente pronta per il grande salto. Sul quotidiano Tuttosport gli elogi al tecnico nerazzurro

RIVOLUZIONE TRICOLORE – Il primo “slam” della carriera di Simone Inzaghi può essere lo Scudetto, che lo farebbe entrare nella dimensione dei grandi. Tutti già battuti dalla sua Inter in stagione. Si tratta degli ultimi allenatori campioni d’Italia. Dall’ormai ex José Mourinho a Stefano Pioli, passando per Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, che in Serie A provano a dire ancora la loro. Solo trionfando in campionato Inzaghi non sarebbe più solo “Re di coppe” ma allenatore in grado di vincere anche le “corse a tappe” in una stagione. E lo farebbe con una squadra rivoluzione dopo la Finale di Champions League a Istanbul. Non solo non sono rimasti tutti i titolari ma sono andate via parecchie riserve. E non è arrivato l’obiettivo di mercato richiesto dallo stesso Inzaghi, ovvero Sergej Milinkovic-Savic a centrocampo. Una rivoluzione che non va sottovalutata, come sottolineato dal collega Stefano Pasquino su Tuttosport oggi. Così come le difficoltà incontrate da Inzaghi e dal suo staff per inserire e istruire metà rosa negli schemi. Emblematica la parabola di Tajon Buchanan, che è praticamente da un mese ad Appiano Gentile e non si è ancora visto in campo. Il tutto con un attacco smembrato dal mercato estivo e non solo per il dietrofront di Romelu Lukaku, che era centrale nei progetti inzaghiani. Merito della difesa e dell’insistenza di Inzaghi di portare a casa un profilo come Benjamin Pavard, che completa il puzzle nerazzurro. Un’impresa nell’impresa. E con questa Inter rivoluzionata lo “slam” tricolore è davvero possibile: Inzaghi finalmente è pronto a sedersi al tavolo dei grandi.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino